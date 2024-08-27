«Необходимы источники клетчатки»: ТОП-6 продуктов, полезных для сердца

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 51 0

Врач-кардиолог Серова: для сердца полезны гранат, тыква и грецкие орехи

«Необходимы источники клетчатки»: ТОП-6 продуктов, полезных для сердца

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Они помогут избежать риска возникновения различных болезней.

Для поддержания здоровья сердца необходимо включить в рацион гранат, бананы, помидоры, тыкву, грецкие орехи и овсянку. Об этом рассказала врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова в беседе с aif.ru.

По словам эксперта, таким образом можно избежать риск возникновения сердечно-сосудистых болезней.

«Сосудам сердца также необходимы источники клетчатки и антиоксиданты, которые укрепляют стенки сосудов и регулируют уровень сахара в крови», — отметила эксперт.

В гранате содержатся витамины A, B, C, E. Его употребление повышает уровень гемоглобина и стабилизирует процесс кровообращения. В банане много калия, что помогает укрепить мышцы сердца и помочь ему правильно функционировать. А помидоры, которые содержат витамины PP и С, улучшают кровоток, а также состояние нервной системы.

Не менее полезной для сердца является тыква, благодаря пектину, и грецкие орехи, которые богаты кислотами омега-3, растительными стероидами и клетчаткой. Кроме того, они защищают артерии сердца от воспаления.

И последним полезным продуктом Серова назвала овсянку. В ней много клетчатки, которая способствует здоровью сердца и снижает уровень «плохого» холестерина.

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