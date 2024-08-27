Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись после 18 лет брака

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 138 0

На какой ноте разошлись уже бывшие супруги?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись после 18 лет брака, сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда. Адвокат предпринимателя Александр Добровинский отметил, что, скорее всего, ни одна из сторон не будет обжаловать решение, так как выяснилось обстоятельство, которое делает продолжение брачных отношений невозможным.

«У детей должны быть и папа, и мама. Ян, конечно, никогда не будет этому препятствовать. <…> Совсем недавно выяснилось обстоятельство, по которому брак между Яном Абрамовым и Алсу Абрамовой больше продолжаться не мог. Это конец», — сообщил журналистам адвокат.

Алсу подала на развод с предпринимателем еще в мае. Супруги прожили вместе 18 лет. За это время у них появилось трое детей: Микелла, Сафина и Рафаль.

По неподтвержденной информации, причиной расставания является измена со стороны Абрамова. В Сети же считают, что разлучницей является модель Анастасия Решетова.

«После поездок Алсу этим летом на Ибицу, во Францию, в Турцию стало понятно, что у нее своя собственная личная жизнь. Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить. Абрамов сделал все, что было в его силах, чтобы сохранить брак, но насильно мил не будешь», — писал адвокат в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Алсу прокомментировала слухи о новом романе.

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