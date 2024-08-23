«Прекрасно провела время»: Алсу прокомментировала слухи о новом романе

Ранее адвокат Яна Абрамова проговорился о поездках певицы за границу, где у нее «своя личная жизнь».

Певица Алсу опровергла слухи о наличии нового возлюбленного, так как она все еще считается замужней женщиной. Ее слова передает StarHit.ru.

«Некоторые люди вводят в заблуждение. Я была во Франции, действительно, отдыхала там с детьми, прекрасно провела время», — сказала певица.

Когда журналисты спросили певицу, что она думает о французских мужчинах и обращали ли они на нее внимание, певица ответила отрицательно. Алсу отметила, что все еще является замужней женщиной, поэтому по сторонам не смотрит.

«Я еще пока замужняя женщина. Я не смотрю по сторонам!» — заявила она.

После этого она уточнила, что мужчины, в свою очередь, всегда обращали на нее внимание.

«Мужчины всегда на меня смотрят и смотрели», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru цитировал слова адвоката Александра Добровинского, который намекнул на новые отношения певицы Алсу, сказав, что у нее уже есть своя личная жизнь.