ФАС возбудила дела против крупнейших операторов связи из-за роуминга в Крыму

ФАС возбудила дела против МТС, Мегафон и Билайн из-за стоимости услуг в Крыму
Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people
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Один из них уже пообещал исправить ситуацию до октября 2024 года.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела в отношении операторов связи МТС, Мегафон и Билайн. Об этом сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.
Дело было возбуждено на фоне игнорирования компаниями предписания ведомства, в связи с которым операторы связи должны были отменить роуминг для абонентов, которые совершают звонки и отправляются СМС с территории Республики Крым.
«Операторы связи должны были отменить дополнительную плату сверх абонентской при нахождении на территории Республики Крым и города Севастополя», — уточнили с пресс-службе ФАС.
Если вина компаний будет доказаны, то им может быть выписан штраф. Операторов сотовой связи также могут обязать выплатить в бюджет средства, полученные незаконным способом.
В компании ООО «Т2 Мобайл» (оператор Tele2) сообщили ФАС, что отменят дополнительную плату до 8 октября текущего года в связи с технической реализацией процесса.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг.
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