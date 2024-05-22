ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг
Чем закончится история?
Фото: Булкин Сергей / ТАСС
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ФАС возбудила дело в отношении МТС. Отмечается, что оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг.
В антимонопольной службе заявили, что в предыдущие два месяца текущего года стоимость услуг сотовой связи МТС для более 30 миллионов абонентов увеличилась в среднем на 8%.
Проведенный анализ ФАС показал, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора связи и не является экономически подтвержденным.
Такие действия со стороны МТС ущемляют интересы абонентов, на основании этого ведомство и возбудило антимонопольное дело в отношении компании.
Ранее 5-tv.ru писал, что прошлым летом в Минцифры предложили ввести ежегодную индексацию тарифов российских операторов связи.
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