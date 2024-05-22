ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 0

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ФАС возбудила дело в отношении МТС из-за повышения стоимости услуг

Фото: Булкин Сергей / ТАСС

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ФАС возбудила дело в отношении МТС. Отмечается, что оператор связи необоснованно повысил стоимость услуг.

В антимонопольной службе заявили, что в предыдущие два месяца текущего года стоимость услуг сотовой связи МТС для более 30 миллионов абонентов увеличилась в среднем на 8%.

Проведенный анализ ФАС показал, что это повышение не обосновано ростом затрат оператора связи и не является экономически подтвержденным.

Такие действия со стороны МТС ущемляют интересы абонентов, на основании этого ведомство и возбудило антимонопольное дело в отношении компании.

Ранее 5-tv.ru писал, что прошлым летом в Минцифры предложили ввести ежегодную индексацию тарифов российских операторов связи.

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