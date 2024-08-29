Ореховый спас: что можно и что нельзя делать 29 августа

Уже в этот четверг — 29 августа 2024 года православные христиане по всему миру отмечают Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа, которое в народе называется просто Ореховым или Хлебным спасом. Издание aif.ru рассказало об истории этого праздника, а также об основных традициях и правилах.

По православной традиции, Ореховый спас принято отмечать на следующий день после Успения Благородицы, а свое название он получил в честь традиции собирать и освящать орехи и хлебные колосья.

Корнями праздник уходит в далекое прошлое — во времена, когда, согласно преданиям, Иисус еще находился в мире людей. В те годы в сирийском городе Эдесса жил царь Авгар, которого сразила проказа. Узнав об исцеляющих способностях Иисуса Христа, он отправил к сыну божьему своего подданного, чтобы тот нарисовал портрет спасителя для поклонения ему.

Иисус согласился помочь правителю, однако художник никак не мог достоверно запечатлеть его лицо. Тогда Христос умыл лицо водой и утер его тканью, на которой тут же отпечатались черты сына божьего.

Получив ткань с изображением Иисуса, царь пал ниц и молился до тех пор, пока болезнь не отпустила его. После этого правитель незамедлительно принял крещение и с его лица пропала последняя язва. Чудодейственная ткань же считается верующими первой иконой в истории, однако ее оригинал мы вряд ли когда-нибудь увидим снова — во время одного из крестовых походов в XIII веке реликвия была утеряна.

В представлении же наших предков Ореховый спас считался праздником урожая, начиная с которого церковь разрешала есть и готовить орехи. Ореховый спас завершает троицу августовских праздников вслед за Медовым и Яблочными спасами 14 и 19 августа.

Согласно православным традициям, в этот день необходимо посетить службу в храме, а также устроить вечернее застолье для друзей и близких. Если верить обычаю, чем больше блюд успеешь попробовать за праздничным столом — тем более урожайным будет будущий год.

В Ореховый спас принято делать заготовки орехов, грибов, овощей и ягод, а также печь хлеб и пирожки для родных и друзей.

А вот нельзя в этот день ругаться, особенно с семьей и ближним окружением. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей, лениться и проводить день в одиночестве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про Рождество Николая Чудотворца.