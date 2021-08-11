Рождество Николая Чудотворца: что можно и категорически нельзя делать 11 августа

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Игорь Рязов
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Николай Чудотворец помогает верующим излечиться от болезней, поэтому стоит в этот день отложить все домашние дела и сосредоточиться на молитве.

Рождество Николая Чудотворца: что можно и категорически нельзя делать 11 августа

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Православные верующие 11 августа празднуют Рождество святителя Николая Чудотворца, который является одним из самых почитаемых святых на Руси.

Николай Чудотворец родился в 258 году в Патаре, на южном побережье малоазийского полуострова. Известно, что еще при жизни святитель совершал чудеса — неоднократно спасал утопающих в морских пучинах, выводил людей из плена и заточения, исцелял от разных недугов и даже воскрешал. Исходя из этого, неудивительно, что Николая Чудотворца почитают многие народы.

Начиная с IХ века, святитель Николай почитается на Руси как небесный покровитель державной власти — считается, что он покровительствует православным царям. В XIII веке традиция отмечать его Рождество в РПЦ уже существовала. В Великом Новгороде даже был монастырь, посвященный Рождеству Святителя Николая.

Что нельзя делать 11 августа

Считается, что очень многие из домашних дел на Рождество Николая Чудотворца — к беде, пишет «Утро.ру». Так, нельзя делать уборку и стирать белье, чтобы не лишиться денег. Не стоит работать в огороде или заниматься скотиной. Нельзя шить, вышивать и просто завязывать узлы, иначе будет преследовать неудача.

Как и во все церковные праздники — нельзя ругаться ссориться и сквернословить. Не надо вступать в конфликты и доказывать свое мнение, чтобы не испортить отношения с близкими и коллегами.

Что можно делать 11 августа

В праздник Рождества Николая Чудотворца следует посещать церковь. В храмах с раннего утра проводятся богослужения. Православные верующие ставят свечи и молятся перед иконами с образом святителя Николая.

Многие верующие в этот день подают нуждающимся, таким образом отдавая дань памяти Николаю Чудотворцу.

11 августа рекомендуется проводить в семейном кругу.

Приметы на Рождество Николая Чудотворца

  • Теплое утро — к хорошему и солнечному началу осени.
  • Туман на весь день — соберешь богатый урожай зерна.
  • Много ягод, грибов и орехов в лесу — зима предстоит холодная и длинная.
  • Много дождей и теплых дней — грибов будет много.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дне почитания памяти двух апостолов Иисуса Христа — Прохора и Пармена.

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