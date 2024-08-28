В России намерены увеличить долю долгосрочных контрактов на поставку яиц

Резких скачков цен на куриные яйца в России не допустят. Над этим сейчас работает Минсельхоз совместно с Минпромторгом, Антимонопольной службой, производителями и торговыми сетями.

В частности, как рассказали в эксклюзивном комментарии «Известиям» в Минсельхозе, хотят увеличить долю долгосрочных контрактов на поставки.

Российский птицеводческий союз, вообще, предложил ограничить наценку десятью процентами, против нынешних 20, а в отдельных случаях — и до 35-ти.

При этом рынок сейчас стабилен. В июле в стране произвели почти два с половиной миллиарда штук яиц. Объем производства вырос на четыре с половиной процента, если сравнивать с началом года.

В России продолжают наращивать мощности, открывая новые птицефабрики. Поэтому, по мнению экспертов, есть условия для снижения цен. По крайней мере, резких скачков не прогнозируют.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия ограничила ввоз птицеводческой продукции из США из-за птичьего гриппа.