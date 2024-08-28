В России намерены увеличить долю долгосрочных контрактов на поставку яиц
Такие меры должны благоприятно повлиять на наценки в сетях и стоимость в рознице.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru
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Резких скачков цен на куриные яйца в России не допустят. Над этим сейчас работает Минсельхоз совместно с Минпромторгом, Антимонопольной службой, производителями и торговыми сетями.
В частности, как рассказали в эксклюзивном комментарии «Известиям» в Минсельхозе, хотят увеличить долю долгосрочных контрактов на поставки.
Российский птицеводческий союз, вообще, предложил ограничить наценку десятью процентами, против нынешних 20, а в отдельных случаях — и до 35-ти.
При этом рынок сейчас стабилен. В июле в стране произвели почти два с половиной миллиарда штук яиц. Объем производства вырос на четыре с половиной процента, если сравнивать с началом года.
В России продолжают наращивать мощности, открывая новые птицефабрики. Поэтому, по мнению экспертов, есть условия для снижения цен. По крайней мере, резких скачков не прогнозируют.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия ограничила ввоз птицеводческой продукции из США из-за птичьего гриппа.
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