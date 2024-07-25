Россия ограничила ввоз птицеводческой продукции из США из-за птичьего гриппа

Может ли эта мера сказаться на рынке?

Россельхознадзор ввел ряд ограничений на ввоз и транзит всей птицеводческой продукции из США в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Из-за участившихся случаев вспышек птичьего гриппа в США рядом стран ограничен импорт американской птицеводческой продукции… Россельхознадзор также ввел с 24 июля 2024 года ограничения на ввоз в Россию и транзит через страну всей птицеводческой продукции из США», — отметили в Россельхознадзоре.

Из Штатов в Россию теперь строго запрещено ввозить живую птицу, инкубационные яйца, мясо птицы и готовую продукцию из него, корма и кормовые добавки для птиц. Исключения составляют только те продукты, которые прошли специальную обработку, способную уничтожить вирус.

Ведомство также запретило ввоз и транзит оборудования, которое уже использовалось для содержания, убоя и разделки американских птиц.

Отмечается, что ограничения могут быть сняты только после того, как США предоставят России неопровержимые доказательства того, что птичий грипп в стране полностью нейтрализован.

Российский рынок эти ограничения никак не затронут, поскольку эмбарго на поставку американской птицы и других продуктов птицеводческого происхождения ввели еще в 2014 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России участилось использование запрещенной добавки в продуктах.