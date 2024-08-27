«Достоин Нобелевской премии»: арестованного Дурова призвали наградить

Письмо с подобным предложением уже направлено в официальный комитет.

Арестованного во Франции Павла Дурова призвали выдвинуть на Нобелевскую премию. С такой инициативой выступил ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко.

«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — написал на своей странице в социальной сети Клименко.

Он также назвал задержание и арест Дурова абсурдом. По его мнению, странно предъявлять обвинения создателю Telegram за то, что люди используют мессенджер в корыстных целях. По аналогии, Клименко призвал наказывать производителей кухонных ножей.

Павел Дуров был задержан в парижской аэропорту 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. Предположительно, задержание Дурова связано с его отказом от сотрудничества с властями страны. Его обвиняют в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

Ранее 5-tv.ru цитировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, отношения Москвы и Парижа «достигли низшей точки» после задержания Дурова.