«Достоин Нобелевской премии»: арестованного Дурова призвали наградить

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 61 0

Ректор Клименко призвал выдвинуть Павла Дурова на Нобелевскую премию

«Достоин Нобелевской премии»: арестованного Дурова призвали наградить

Фото: www.globallookpress.com / lukomore. org

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Письмо с подобным предложением уже направлено в официальный комитет.

Арестованного во Франции Павла Дурова призвали выдвинуть на Нобелевскую премию. С такой инициативой выступил ректор «Евразийского международного университета» Константин Клименко.

«По моему, Дуров достоин Нобелевской премии. Поэтому я направил официальное представление в Нобелевский комитет о присуждении Павлу Дурову Нобелевской премии», — написал на своей странице в социальной сети Клименко.

Он также назвал задержание и арест Дурова абсурдом. По его мнению, странно предъявлять обвинения создателю Telegram за то, что люди используют мессенджер в корыстных целях. По аналогии, Клименко призвал наказывать производителей кухонных ножей.

Павел Дуров был задержан в парижской аэропорту 24 августа. Сообщалось, что ордер на его арест был выдан за час до приземления частного джета бизнесмена во Франции. Предположительно, задержание Дурова связано с его отказом от сотрудничества с властями страны. Его обвиняют в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег.

Ранее 5-tv.ru цитировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По его словам, отношения Москвы и Парижа «достигли низшей точки» после задержания Дурова.

+21° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.48
-0.29 102.29
-0.20
Ветер перемен: астропрогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2024 года

Последние новости

2:23
«Это начало»: Игорь Николаев удивил переменами во внешности
2:03
Доктора клиники в Петербурге давали пациентам яд вместо безобидного лекарства
1:43
В России намерены увеличить долю долгосрочных контрактов на поставку яиц
1:23
Защиту интересов России в Арктике обсудили на первом заседании Морской коллегии
1:03
Приворот на миллион: мошенники выудили из москвички деньги, пообещав спасти брак
0:44
Три мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела ВСУ

Сейчас читают

Белая или желтая: россиянам рассказали, какая картошка будет храниться дольше
В петрушке вся сила, брат: названы суперфуды для повышения мужской потенции
«Родители из анекдота»: психолог рассказала, как воспитать из ребенка отличника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака