Лена Ленина едва не осталась без квартиры из-за мошенницы

Писатель и бизнесвумен Лена Ленина едва не осталась без квартиры из-за действий мошенницы. Об этом пишет «Сиб.фм».

Уточняется, что лишить знаменитость недвижимости попыталась бывшая арендаторша. Для этого она изготовила поддельный паспорт на имя Лениной со своей фотографией. Сделать это мошеннице удалось с помощью копии настоящего документа бизнесвумен, которую она получила при заключении договора аренды.

Затем злоумышленница выставила квартиру Лениной на продажу за половину реальной стоимости. Покупатель быстро нашелся, после чего сделку оформили через нотариуса. При этом ни тот, ни другой не заметили подвоха. Получив деньги, аферистка испарилась.

Тем временем Ленина, просматривая данные в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), узнала о том, что ее квартира зарегистрирована на другого собственника.

Только после длительных судебных разбирательств, занявших целый год, знаменитости удалось доказать, что сделка была совершена мошенническим путем, и вернуть свою квартиру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мосгорсуд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной.