Суд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с жильем Долиной

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Евгения Романова
Евгения Романова 83 0

Женщина просила перевести ее под домашний арест.

Суд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с жильем Долиной

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Мосгорсуд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Курьер Анжела Цырульникова подавала жалобу на избранную для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение такое принял ранее Хамовнический суд. Вместе с тем женщина настаивала на перевод под домашний арест.

В результате Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Цырульниковой.

Недавно артистка Лариса Долина, став жертвой телефонных мошенников, продала свою квартиру и перевела все полученные средства на якобы «безопасный» счет, поддавшись манипуляциям со стороны фейковых «сотрудников спецслужб». По итогу, знаменитость потеряла более 180 миллионов рублей, лишившись квартиры и накопленных сбережений.

Полиция задержала и заключила под стражу женщину-курьера Цырульникову 13 августа. МВД России опубликовало видео с моментом ее взятия. Известно, что она забрала у Долиной часть денежных средств и перевела их мошенникам. При этом курьер утверждала, что сама является жертвой. Она якобы не подозревала об участии в преступной махинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру.

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