Суд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с жильем Долиной
Женщина просила перевести ее под домашний арест.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Мосгорсуд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.
Курьер Анжела Цырульникова подавала жалобу на избранную для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение такое принял ранее Хамовнический суд. Вместе с тем женщина настаивала на перевод под домашний арест.
В результате Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Цырульниковой.
Недавно артистка Лариса Долина, став жертвой телефонных мошенников, продала свою квартиру и перевела все полученные средства на якобы «безопасный» счет, поддавшись манипуляциям со стороны фейковых «сотрудников спецслужб». По итогу, знаменитость потеряла более 180 миллионов рублей, лишившись квартиры и накопленных сбережений.
Полиция задержала и заключила под стражу женщину-курьера Цырульникову 13 августа. МВД России опубликовало видео с моментом ее взятия. Известно, что она забрала у Долиной часть денежных средств и перевела их мошенникам. При этом курьер утверждала, что сама является жертвой. Она якобы не подозревала об участии в преступной махинации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру.
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