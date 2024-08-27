Суд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с жильем Долиной

Мосгорсуд признал законным арест курьера по делу о мошенничестве с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Курьер Анжела Цырульникова подавала жалобу на избранную для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Решение такое принял ранее Хамовнический суд. Вместе с тем женщина настаивала на перевод под домашний арест.

В результате Мосгорсуд не удовлетворил апелляционную жалобу Цырульниковой.

Недавно артистка Лариса Долина, став жертвой телефонных мошенников, продала свою квартиру и перевела все полученные средства на якобы «безопасный» счет, поддавшись манипуляциям со стороны фейковых «сотрудников спецслужб». По итогу, знаменитость потеряла более 180 миллионов рублей, лишившись квартиры и накопленных сбережений.

Полиция задержала и заключила под стражу женщину-курьера Цырульникову 13 августа. МВД России опубликовало видео с моментом ее взятия. Известно, что она забрала у Долиной часть денежных средств и перевела их мошенникам. При этом курьер утверждала, что сама является жертвой. Она якобы не подозревала об участии в преступной махинации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру.