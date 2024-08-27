Названа сумма ущерба природе от сбитого машиной экс-депутата Рашкина лося

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 47 0

Ущерб животному миру от сбитого машиной лося составляет 80 000 рублей

Названа сумма ущерба природе от сбитого машиной экс-депутата Рашкина лося

Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

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Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подтвердил смерть животного.

Сбитый машиной экс-депутата Рашкина лось погиб в результате ДТП. Об этом заявляет комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области в своем официальном Telegram-канале.

Кроме того, ведомство озвучило сумму ущерба, нанесенного природе.

«Ущерб, причиненный животному миру составил 80 тысяч рублей (так как животное погибло не в результате охоты). После поступления материалов из ГИБДД по данному делу сотрудниками комитета будет направлена претензия в адрес страховой компании о возмещении вреда животному миру на сумму 80 тысяч рублей», — заключает комитет.

Ранее стало известно, что машина экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина попала в ДТП с лосем в Саратовской области. В распоряжении 5-tv.ru появились фото с места происшествия, на которых видна туша погибшего животного и автомобиль с разбитым лобовым стеклом. Неизвестно, был ли бывший депутат Госдумы за рулем. При этом именно на этой машине он в 2021 году перевозил разделанную тушу лося.

Дело Рашкина

Экс-депутат Госдумы Валерий Рашкин оказался в центре скандала 29 октября 2021 года. Тогда автомобиль, которым он управлял, остановили в лесу в Саратовской области и нашли в багажнике разделанную тушу лося.

Парламентарий изначально заявил, что нашел ее и просто погрузил в машину. При этом на одежде Рашкина обнаружили следы крови, а в лесу нашли ружье и охотничий билет на имя депутата.

По версии следствия, Рашкин после убийства лося вместе с соучастниками разделал тушу с помощью ножей и топора, и спрятал оружие.

Несколько недель депутат отмалчивался и сбегал от журналистов, чтобы не отвечать на неудобные вопросы о происшествии с лосем. Однако затем выпустил «видеопризнание», в котором заявил, что якобы перепутал лося с кабаном.

В конце ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности, после чего в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Калининский районный суд Саратовской области в марте 2022 года приговорил экс-депутата к трем годам заключения условно с испытательным сроком на два года и запретом охотиться на два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медведь растерзал дрессировщицу в Петербурге.

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