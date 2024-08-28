День военного медика: как врачи ежедневно спасают людей в зоне СВО

За проявленное мужество врачам вручили ордена и медали.

День военного медика отмечается сегодня в России. Он приурочен к созданию еще в 1805 году центрального органа военного управления, который отвечал за здоровье солдат и офицеров.

Многие современные военные врачи свой профессиональный праздник проводят на передовой — в частности, группа медицинской эвакуации одного из подразделений специального назначения.

Они ежедневно рискуют собой, чтобы сохранить жизни сотням других солдат и офицеров. Они применяют самые передовые средства для спасения и лечения раненых.

«Это очень полезный опыт, так как какие-то нерабочие уже приемы и методы отправили в учебники истории медицины, а начали внедрять новые. Смотреть, изобретать…» — рассказывает командир группы эвакуации с позывным «Нерв».

Кроме того, наиболее отличившимся военным медикам вручили государственные награды — ордена Пирогова, медали «За спасение погибавших» и «Луки Крымского». Наградили врачей прямо на передовой.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени врачи спасли ребенка, заменив часть его сердца на протез.