День военного медика: как врачи ежедневно спасают людей в зоне СВО
В России отмечается День военного медика
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Прудников; 5-tv.ru
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За проявленное мужество врачам вручили ордена и медали.
День военного медика отмечается сегодня в России. Он приурочен к созданию еще в 1805 году центрального органа военного управления, который отвечал за здоровье солдат и офицеров.
Многие современные военные врачи свой профессиональный праздник проводят на передовой — в частности, группа медицинской эвакуации одного из подразделений специального назначения.
Они ежедневно рискуют собой, чтобы сохранить жизни сотням других солдат и офицеров. Они применяют самые передовые средства для спасения и лечения раненых.
«Это очень полезный опыт, так как какие-то нерабочие уже приемы и методы отправили в учебники истории медицины, а начали внедрять новые. Смотреть, изобретать…» — рассказывает командир группы эвакуации с позывным «Нерв».
Кроме того, наиболее отличившимся военным медикам вручили государственные награды — ордена Пирогова, медали «За спасение погибавших» и «Луки Крымского». Наградили врачей прямо на передовой.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени врачи спасли ребенка, заменив часть его сердца на протез.
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