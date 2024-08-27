В Тюмени врачи спасли ребенка, заменив часть его сердца на протез

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Сложнейшую операцию провели кардиохирурги областной больницы.

В Тюмени врачи спасли ребенка, заменив часть его сердца на протез

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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В Тюменской области врачи спасли жизнь мальчику, выполнив сложнейшую операцию по замене митрального клапана сердца на механический протез. Об этом сообщает агентство URA.RU.

«Кардиохирурги Областной клинической больницы № 1 впервые в регионе провели сложнейшую и очень редкую операцию — полное удаление митрального клапана сердца и замену его искусственным механическим протезом», — говорится в сообщении.

У 13-летнего мальчика выявили редкое заболевание сердца: орган поражала инфекция. Медикам удалось спасти его благодаря профессионализму и технологиям. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо, его уже выписали из медицинского учреждения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пятилетней жительнице Свердловской области в Москве экстренно пересадили печень после отравления бледной поганкой. Специальным бортом, организованным Фондом святой Екатерины, ребенка доставили в столицу для трансплантации печени. Донором для девочки стала ее мама.

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