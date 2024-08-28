«Это конец»: адвокат назвал причину развода певицы Алсу с Абрамовым
Адвокат Добровинский: в отношениях Алсу и Абрамова поставлена официальная точка
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Суд расторг звездный брак 27 августа.
Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись после 18 совместных лет. Адвокат предпринимателя Александр Добровинский до последнего пытался примирить пару, так как его клиент хотел сохранить семью и предлагал разные условия. Но совсем недавно выяснилось кое-что, и шанса вернуть жену у него не осталось.
«Брак между Яном и Алсу Абрамовыми больше продолжаться не может. Это конец. И сегодня в этом деле была поставлена официальная точка. Думаю, ни одна из сторон не будет обжаловать. Поэтому то обстоятельство, которое выяснилось, обеим сторонам известно. К сожалению, это конец», — заявил Добровинский.
Что за загадочный аргумент не позволил Абрамову спасти семью, пытаются выяснить журналисты. Безуспешно. Представитель бизнесмена сообщил, что пока не может раскрыть эту тайну. Отметил, что однажды «настанет время», и он, возможно, получит разрешение ее обнародовать.
Ходили слухи, что Алсу уже не одинока, и на Олимпиаду во Францию она ездила в компании бойфренда. Сама артистка отрицала это и называла себя замужней женщиной, которая пока не смотрит по сторонам.
Развод звездной пары прошел удивительно тихо, даже без разборок относительно имущества и взаимных обвинений. Трое детей остались с мамой, отец может навещать их в любое время.
Ранее, писал 5-tv.ru, юрист Екатерина Гордон раскрыла неприятную правду об «идеальном» браке Алсу и Яна Абрамовых.
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