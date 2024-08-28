«Это конец»: адвокат назвал причину развода певицы Алсу с Абрамовым

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 151 0

Адвокат Добровинский: в отношениях Алсу и Абрамова поставлена официальная точка

«Это конец»: адвокат назвал причину развода певицы Алсу с Абрамовым

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Суд расторг звездный брак 27 августа.

Певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов официально развелись после 18 совместных лет. Адвокат предпринимателя Александр Добровинский до последнего пытался примирить пару, так как его клиент хотел сохранить семью и предлагал разные условия. Но совсем недавно выяснилось кое-что, и шанса вернуть жену у него не осталось.

«Брак между Яном и Алсу Абрамовыми больше продолжаться не может. Это конец. И сегодня в этом деле была поставлена официальная точка. Думаю, ни одна из сторон не будет обжаловать. Поэтому то обстоятельство, которое выяснилось, обеим сторонам известно. К сожалению, это конец», — заявил Добровинский.

Что за загадочный аргумент не позволил Абрамову спасти семью, пытаются выяснить журналисты. Безуспешно. Представитель бизнесмена сообщил, что пока не может раскрыть эту тайну. Отметил, что однажды «настанет время», и он, возможно, получит разрешение ее обнародовать.

Ходили слухи, что Алсу уже не одинока, и на Олимпиаду во Францию она ездила в компании бойфренда. Сама артистка отрицала это и называла себя замужней женщиной, которая пока не смотрит по сторонам.

Развод звездной пары прошел удивительно тихо, даже без разборок относительно имущества и взаимных обвинений. Трое детей остались с мамой, отец может навещать их в любое время.

Ранее, писал 5-tv.ru, юрист Екатерина Гордон раскрыла неприятную правду об «идеальном» браке Алсу и Яна Абрамовых.

+25° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
91.48
-0.29 102.29
-0.20
Сатурн укрепляет Луну трином: как лучше провести 28 августа

Последние новости

14:07
В Кировской области сбили несколько беспилотников ВСУ: что известно
13:53
Внезапная магнитная буря накрыла Землю: как выжить в этот период
13:46
Схроны с оружием и взрывчаткой: задержанные в Ингушетии являются сторонниками ИГ*
13:39
В Кремле ответили на информацию об отправке призывников в Курскую область
13:30
В России хотят ужесточить контроль за блогерами, которые ведут тренинги и курсы
13:21
«Парализует»: врач предупредил об последствиях курения не только для легких

Сейчас читают

Китай — Россия — Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
«Я на кладбище отдыхаю»: певец Шура похвастался дорогим подарком — гробом
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Успение Пресвятой Богородицы 28 августа — смысл и значение большого праздника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака