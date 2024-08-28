Вы это едите каждый день: врач назвал вызывающие головную боль продукты

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 99 0

Профессор Попов: шоколад и сыр способствуют появлению мигрени у человека

Вы это едите каждый день: врач назвал вызывающие головную боль продукты

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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В холодильнике практически каждого россиянина хранится то, что после употребления портит самочувствие.

Появлению мигрени у человека могут способствовать продукты и напитки. Среди них — шоколад, сыр и алкоголь. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Владимир Попов.

Эксперт пояснил, что особенно опасность представляют конкретные выдержанные сорта сыра. Например, чеддер или представители этого кисломолочного продукта с плесенью. Среди прочего, Попов порекомендовал отказаться от еды, которая содержит искусственные подсластители, глутамат натрия и нитраты.

Специалист объяснил, что все вышеперечисленное чаще встречается в обработанных пищевых продуктах вроде фастфуда или колбасы. Ученый также настоял, что человек должен выпивать в день от полтора до двух литров воды. Кофе и чай нужно наоборот — ограничить до трех и шести чашек соответственно.

Страдающим мигренью людям Попов посоветовал есть продукты, богатые магнием и жирными кислотами Омега-3. К последнему относятся, например, жирная рыба вроде скумбрии или лосося. Возвращаясь к первому, медик перечислил различные зеленые овощи, начиная с капусты и заканчивая шпинатом и брокколи.

Ранее 5-tv.ru писал, о пользе от ароматерапии. В частности, некоторые масла способны избавить человека от мигрени.

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