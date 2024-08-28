Лидер группы «Ногу свело» Покровский* пытается избавиться от статуса иноагента

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Евгения Романова
Евгения Романова 72 0

Лидер группы «Ногу свело» Покровский* обжаловал отказ в снятии статуса иноагента

Лидер группы «Ногу свело» Покровский* пытается избавиться от статуса иноагента

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Минюст России включил музыканта в этот реестр в марте 2023 года за антироссийскую позицию и спонсорство Украины.

Лидер группы «Ногу свело!» Макс Покровский* обжаловал в Верховном суде отказ об исключении его из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Поступила жалоба Покровского Максима Сергеевича. Дата судебного заседания не назначена», — говорится в сообщении.

Макса Покровского включили в список иноагентов в марте 2023 года. Он многократно и яростно выражал свою антироссийскую позицию. Как подчеркивал Минюст РФ, музыкант активно взаимодействовал с иностранными структурами. Вместе с тем критиковал россиян и участвовал в сборе денег в поддержку Украины.

Причем еще до включения в список иноагентов в отношении Покровского было возбуждено уголовное дело. Правоохранители нашли в одной из композиций группы «Ногу свело!» песню, дискредитирующую армию РФ. Ему грозил штраф в размере до 50 тысяч рублей. Тем не менее, буквально за несколько дней до включения в реестр иноагентов, Хорошевский суд Москвы прекратил рассмотрение административного дела Покровского.

Еще в июле 2023 года Покровский пытался избавиться от позорного клейма, подав иск к Минюсту России. В августе Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать музыканта из реестра иноагентов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мосгорсуд оставил без изменений приговор о заочном аресте Юлии Навальной**, вдове блогера Алексея Навального***, по делу об участии в экстремистском сообществе. Она неоднократно публично дискредитировала ВС РФ, а также выступала против спецоперации.

* — внесен в реестр иностранных агентов в РФ

** — внесена в список террористов и экстремистов Росинформинга

*** — внесенав список террористов и экстремистов Росинформинга, признан иноагентом в РФ

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