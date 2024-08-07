Мосгорсуд оставил без изменений приговор о заочном аресте Навальной*

Мосгорсуд оставил без изменений приговор о заочном аресте в отношении Юлии Навальной*. Об этом говорится в сообщении Судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

«Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в отношении Навальной Юлии Борисовны без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, публику допустили только для оглашения приговора.

Басманный суд в Москве 9 июля вынес решение о заочном аресте Юлии Навальной на два месяца. Приговор начнет действовать, как только Навальная будет задержана на территории России или экстрадирована. Ее также объявили в международный розыск по уголовной статье об участии в экстремистском сообществе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд России признал законным приговор покойному блогеру Алексею Навальному*. Его признали виновным в создании экстремистского сообщества, принятии в нем участия и финансировании террористической деятельности.

* — внесены в список террористов и экстремистов Росинформинга, признаны иноагентами