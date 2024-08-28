В России хотят ужесточить контроль за блогерами, которые ведут тренинги и курсы

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Теперь для ведения образовательной деятельности потребуется соответствующая лицензия.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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В России хотят ужесточить контроль за блогерами, которые ведут различные тренинги и онлайн-курсы. Как выяснили «Известия», в интернете все чаще оказывают некачественные образовательные услуги. А нередко за такими псевдоучителями вовсе стоят мошенники.

Инициатива Рособрнадзора заключается в том, чтобы блогеры обязательно утверждали свои уроки в соответствии с принятыми стандартами. Проще говоря, для ведения образовательной деятельности потребуется лицензия.

Бороться хотят и с теми, кто распространяет ложную околонаучную информацию. Или же выдает свои сертификаты за дипломы государственного образца. За подобные нарушения будут штрафовать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России хотят ужесточить контроль за деятельностью ломбардов. Им запретят принимать некоторые вещи. Ломбарды больше не смогут принимать от граждан вещи с сомнительным происхождением и получать от этого прибыль.

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