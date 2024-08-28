Отомстить или усмирить? Что делать с шумными соседями

Навряд ли найдется человек, который сможет с уверенностью сказать, что никогда не страдал от шумных соседей. Обычно в таких ситуациях люди слышат совет: переезжайте в частный дом, там беспокоить вас никто не будет.

Неплохое решение проблемы, однако подходит оно далеко не всем. В статье 5-tv.ru вы найдете советы, благодаря которым можно навсегда избавиться от проблем с шумными соседями и отвоевать свое право на отдых и тишину.

Какие законы о шуме в многоквартирных домах существуют?

Сегодня единого закона, который регламентировал бы уровень шума и время, в который он допустим, не существует. Такие нормы самостоятельно устанавливает правительство каждого отдельного региона. Так, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 07:00, проводить ремонт — с 19:00 до 09:00, а также в выходные и праздничные дни. Кроме того, шумные ремонтные работы стоит прерывать в дневное время на два часа — с 13:00 до 15:00.

Что касается Московской области, тишину нужно соблюдать с 22:00 до 10:00 по выходным и с 21:00 до 08:00 по рабочим дням. Плач детей или непродолжительный лай собаки в список нарушений не входят.

Под запретом — громкая музыка, ругань, танцы, а также громкое пение, включенный телевизор и прочие действия, которые нарушают режим тишины. Допустимый шум в доме днем — 40 децибел, это звук нормального голоса, ночью порог ниже — 30 децибел.

Стоит объяснить, что шум, который исходит от тиканья часов — это примерно 30 децибел, спокойный разговор двух человек может достигать 50 децибел, а работающий перфоратор около 100 децибел.

Решившим побороться с шумными соседями также стоит обратиться к таким правовым документам, как: Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ и Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

Шум в неположенное время является административным правонарушением и наказывается штрафом. В редких случаях, о которых мы расскажем далее, наказанием может быть куда серьезнее.

Инструкция по борьбе с шумными соседями

Сперва следует пойти на мировое решение проблемы с соседями и побеседовать с людьми. Возможно, они даже не осознают, что доставляют кому-то дискомфорт. Стоит постучаться к нарушителям вашего спокойствия в дверь, а если у вас есть их номер — позвонить или написать сообщение и рассказать, что вас беспокоит.

В лучшем случае — ваша жалоба будет услышана и проблема с шумом навсегда покинет вашу жизнь. Здесь необходимо подчеркнуть — если вы видите, что ваши соседи могут повести себя неадекватно (к примеру, эти люди пьют много алкоголя или употребляют запрещенные вещества), то идти ругаться самостоятельно точно не стоит. Незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.

Если простой диалог с глазу на глаз не помог — можно попробовать подключить к решению вопроса других жильцов вашего дома. Сейчас практически во всех подъездах существуют «общедомовые чаты» в мессенджерах. Можно попробовать написать о вашей проблеме туда.

Если шум действительно сильный — к вам обязательно подключатся другие соседи. Коллективом проще будет доказать невоспитанным людям, что они ведут себя неправильно.

В случае, когда вы уже объединились с соседями, пришли поговорить или позвонили, но источник вашего беспокойство никуда не делся — смело пишите коллективную жалобу в правоохранительные органы.

Шум в многоквартирных домах — это правонарушение, которое должно наказываться по закону. Правом на отдых и тишину обладает каждый собственник квартиры, даже если его соседи, внезапно, решили устроить ночную вечеринку. Решать эти вопросы необходимо через вашего участкового полицейского.

Крайней мерой, к которой необходимо обращаться, если все вышеперечисленные способы не помогли — это суд. Прежде чем явиться на судебное заседание, необходимо внимательно изучить те документы, которые мы приводили выше, и указать в исковом заявлении, какие именно законы нарушили ваши соседи.

Также следует заручиться поддержкой свидетелей, которыми могут выступить ваши «товарищи по несчастью» и собрать достаточное количество доказательств в аудио и видео формате.

Как бороться с шумными соседями не выходя из квартиры

Вступать в конфликтные ситуации любят далеко не все люди. Некоторым проще перетерпеть шум из близлежащих квартир, либо создать себе условия, при которых этого шума слышно не будет. Подскажем вам некоторые лайфхаки, которые помогут избавиться от беспокойства при помощи подручных средств.

Шумоизоляция потолка . Отличный способ, благодаря которому вам не придется контактировать с неприятными людьми и избавиться от посторонних шумов. Таким образом крики и громкая музыка, которые раньше не давали вам спать, будут слышаться словно из-под воды;

. Отличный способ, благодаря которому вам не придется контактировать с неприятными людьми и избавиться от посторонних шумов. Таким образом крики и громкая музыка, которые раньше не давали вам спать, будут слышаться словно из-под воды; Постелите ковролин . Если шум доносится не сверху, в снизу, то решить вашу проблему будет еще проще. Замените линолеум или паркет, который пропускает весь шум, на плотный ковролин. Достигнутый эффект будет равен тому, что мы привели в предыдущем лайфхаке;

. Если шум доносится не сверху, в снизу, то решить вашу проблему будет еще проще. Замените линолеум или паркет, который пропускает весь шум, на плотный ковролин. Достигнутый эффект будет равен тому, что мы привели в предыдущем лайфхаке; Купить угловую квартиру на последнем этаже . Об этом способе надо задуматься заранее и выбрать жилье так, чтобы вокруг вас было как можно меньше источников шума. Тем не менее, если вы читаете этот текст прямо в тот момент, когда выбираете свой будущий дом — квартира на последнем этаже в углу станет отличным вариантом;

. Об этом способе надо задуматься заранее и выбрать жилье так, чтобы вокруг вас было как можно меньше источников шума. Тем не менее, если вы читаете этот текст прямо в тот момент, когда выбираете свой будущий дом — квартира на последнем этаже в углу станет отличным вариантом; Проучить шумных соседей. К этому способу стоит отнестись с юмором, однако, по-доброму разыграть невоспитанных жильцов тоже можно. Если прямо за вашей стеной кто-то громко слушает музыку после 23:00, а вам завтра рано вставать на работу — можно переложить будильник прямо к стене и не выключать его все время, пока вы собираетесь, чтобы ночные тусовщики могли насладиться той мелодией, которую предпочитает вы. Однако в этом случае и вы нарушите закон.

История, в которой жильцы дома победили шумного соседа

Ранее мы говорили, что за нарушение тишины в многоквартирном доме грозит административное наказание в виде штрафа, однако, житель Барнаула так сильно достал своих соседей, что они буквально выселили его из собственной квартиры.

Как сообщали соседи барнаульца в беседе с 5-tv.ru, в «нехорошей» квартире мужчина жил с рождения, а когда подрос и начал пить, то превратился в настоящую проблему для всего подъезда. С жалобами в правоохранительные органы неоднократно обращались все его соседи, но ни одного рубля из накопившегося 27-тысячного штрафа он так и не выплатил, поскольку нигде не работал. Выселить мужчину было не так просто — он являлся собственником доли в это квартире (вторая часть принадлежала его родному брату).

После этого администрация района вручила шумному гражданину предупреждение о необходимости соблюдения прав соседей. Срок для исполнения этих требований — месяц. Он прошел, и администрация обратилась в суд.

Иск был удовлетворен частично — к одному из братьев претензий не было. А вот право собственности второго на долю в квартире было прекращено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители дома в Москве страдают от соседа, превратившего квартиру в помойку.