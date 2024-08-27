«Жуткая вонь»: жители дома в Москве страдают от соседа-барахольщика

Попытки вразумить мужчину ни к чему не приводят — он уверен, что спасает мир от мусора и заботится об окружающей среде.

Жители многоэтажки на улице Костякова в Москве жалуются на соседа, превратившего свою квартиру в настоящую помойку, откуда по всему дому расползаются ужасный смрад и тараканы. Об этом пишет аif.ru.

«Видите эти окна на втором этаже, затянутые сеткой? Там его берлога — настоящий рассадник тараканов и источник жуткой вони. Окна летом невозможно бывает открыть», — цитирует издание одну из жительниц дома.

Сам проблемный жилец давно превратился в затворника и ни с кем на контакт не идет, поясняют соседи. Они неоднократно пытались поговорить с мужчиной и убедить его не тащить в квартиру мусор. Однако тот не считает свое поведение ненормальным и утверждает, что все вещи ему пригодятся в хозяйстве. Более того, он заявляет, что таким образом спасает мир от мусора и заботится об окружающей среде.

Соседи дали мужчине прозвище «Плюшкин» и говорят, что он несет в квартиру все подряд — от старых газет, банок, пледов, подушек, тряпок до сломанных раскладушек и стульев. Некоторые жильцы считают, что сосед не брезгует и пищевыми отходами, которые и отравляют весь дом зловонием.

При этом старожилы дома утверждают, что «Плюшкин» еще лет пять назад был совершенно нормальным человеком, однако потом у него случился «сбой в психике». По словам соседей, раньше мужчина жил в квартире с мамой, однако та сбежала к родне в другой город, когда великовозрастный сын начал тащить домой хлам.

Клинический психолог Рената Бахтеева в комментарии изданию отметила, что патологическое накопительство — это вид расстройства, который называется силлогоманией. Он возникает обычно после 60 лет и проявляется в безразличном отношении к собственной личности, изоляции от общества и нездоровой страсти к накоплению. Вид предметов при этом не важен, а попытки заставить человека выбросить хлам и навести в доме порядок могут вызвать у него депрессию или неконтролируемую агрессию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пожилую женщину завалило мусором в собственной квартире по улице Крыленко в Петербурге. Нога пенсионерки попала под гору накопленных отходов, и выбраться самостоятельно она не могла.