Пожар произошел в квартире дочерей сенатора Хтея из-за аромасвечи

Московская квартира дочерей-близняшек члена Совета Федерации, олимпийского чемпиона 2012 года по волейболу в составе сборной РФ Тараса Хтея загорелась из-за ароматической свечи. Об этом рассказал сам Хтей в беседе с 5-tv.ru.

Возгорание случилось в одной из комнат, его уже потушили.

«Две близняшки 18 лет, поступили в Москве в вуз. С ее слов, что она пошла готовить бутерброды на кухне, услышала гарь. Было в одной комнате возгорание, пришлось пожарных вызывать», — рассказал Хтей.

В одной комнате квартиры теперь придется делать ремонт. Хтей намерен вызывать клининговую компанию, которая устранит запах гари и очистит все.

Предварительно, аромасвеча упала на одежду, в результате чего и начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали в результате пожара на нефтезаводе в Омской области.