Пожар произошел в квартире дочерей сенатора Хтея из-за аромасвечи

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 49 0

Одна из наследниц находилась в это время дома. Чем все закончилось?

Фото, видео: РИА Новости / Светлана Шевченко; Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Московская квартира дочерей-близняшек члена Совета Федерации, олимпийского чемпиона 2012 года по волейболу в составе сборной РФ Тараса Хтея загорелась из-за ароматической свечи. Об этом рассказал сам Хтей в беседе с 5-tv.ru.

Возгорание случилось в одной из комнат, его уже потушили.

«Две близняшки 18 лет, поступили в Москве в вуз. С ее слов, что она пошла готовить бутерброды на кухне, услышала гарь. Было в одной комнате возгорание, пришлось пожарных вызывать», — рассказал Хтей.

В одной комнате квартиры теперь придется делать ремонт. Хтей намерен вызывать клининговую компанию, которая устранит запах гари и очистит все.

Предварительно, аромасвеча упала на одежду, в результате чего и начался пожар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека пострадали в результате пожара на нефтезаводе в Омской области.

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