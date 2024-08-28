Побочные эффекты или смертельные болезни: о чем говорят отеки на лице

В каких случаях стоит немедленно обращаться к врачу?

Повышенная отечность может говорить о серьезных проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с изданием Lenta.ru рассказала врач-эндокринолог Елена Островская.

В первую очередь, отечность может сигнализировать о пока не проявившейся сердечной недостаточности. Если главная мышца в организме не справляется с работой и эффективность циркуляции крови по организму снижается, в теле человека возникает избыток жидкости, которая скапливается в верхних и нижних конечностях.

Также отеки могут говорить о гипотиреозе — снижении функции щитовидной железы. В этом случае они будут наблюдаться по всему телу, включая лицо.

«Причиной отечности могут быть и заболевания почек. У пациентов с этими недугами отеки чаще всего появляются на лице и в первой половине дня. Еще одна причина — воспалительный процесс. В этом случае повышается проницаемость капилляров — тонких сосудов, жидкость проникает в ткани и накапливается там», — объясняет специалист.

Опаснее всего ситуация, в которой отеки появились из-за развивающегося тромбоза глубоких вен. Их легко отличить от остальных по выраженным болевым ощущениям и покраснению в нижних конечностях.

А вот ложная тревога может возникнуть из-за употребления на ночь большого количества продуктов с высоким содержанием углеводов, соли или перца. Наутро после такой трапезы человек обнаружит у себя отеки по всему телу, однако они довольно быстро сойдут на нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что курение пагубно влияет на работу сердечно-сосудистой системы.