В Госдуме предлагают выплачивать по миллиону рублей сельским учителям

В Госдуме предлагают выплачивать по одному миллиону рублей сельским учителям, если они проработали в селе три года. Как стало известно 5-tv.ru, такие поправки в закон «Об образовании» внесены в Госдуму главой фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой.

«На данный момент фиксируется острый дефицит преподавателей. В 2023 году из российских школ уволились 193 тысячи учителей. К началу 2023/2024 учебного года из школ в России уволились 193,5 тысяч учителей и педагогов — максимальное значение с 2017 года», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту.

Дефицит учителей объясняется низким уровнем заработной платы во многих регионах РФ. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики средняя зарплата преподавателей составляет 45,7 тысяч рублей.

Однако далеко не во всех регионах преподаватели получают даже эту сумму. Существует сильная региональная диспропорция оплаты труда учителей. В 60% субъектов РФ зарплата варьируется от, в среднем, 25 тысяч до 43 тысяч рублей.

Новым законопроектом предлагается предоставить учителям, проработавшим в сельских школах более трех лет, единовременное пособие в размере одного миллиона рублей. Помимо этого, данным преподавателям хотят предоставить полную оплату ЖКХ, а также ежемесячную денежную компенсацию на покупку книг, учебников и периодических изданий.

«Сегодня школьные учителя — это одна из самых уязвимых категорией граждан нашей страны. Их положение осложняется низким уровнем зарплаты и высокой интенсивностью рабочей нагрузки. В наиболее тяжелом положении находятся преподаватели, занятые в сельской местности. Их средняя зарплата составляет 32 тысячи рублей, и с учетом нынешних цен это очень мало», — пояснил Миронов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что МРОТ в России могут поднять до 30 тысяч рублей.