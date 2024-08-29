Эммануэль Макрон объявил Паралимпийские игры в Париже открытыми

Официальная церемония старта соревнований состоялась на Елисейских Полях.

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил летние Паралимпийские игры в Париже открытыми. Об этом сообщают журналисты агентства Reuters. Торжественная церемония открытия состоялась на Елисейских Полях, затем национальные делегации прошли в сторону Лувра и садов Тюильри к площади Согласия в центре города.

По оценкам представителей местных телеканалов, мероприятие собрало около 50 тысяч зрителей. Организатором представления стал артистический директор Олимпиады 2024 года Тома Жалли. Церемонию открытия в свою очередь поставил шведский режиссер Александер Экман. В шоу приняли участие 150 танцоров, в том числе люди с ограниченными возможностями.

Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Международный паралимпийский комитет (МОК) допустил к соревнованиям 88 российских спортсменов в нейтральном статусе. Кроме того, им не позволили принять участие в церемонии, атлеты из РФ присутствовали на ней в качестве зрителей.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Минспорта России оценили состоявшиеся Олимпийские игры в Париже.