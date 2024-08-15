«Безобразие и надругательство»: в Минспорта РФ оценили состоявшиеся Олимпийские игры в Париже

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 86 0

Минспорта Дегтярев считает надругательством церемонию открытия Игр в Париже

Фото, видео: Reuters / Tingshu Wang; 5-tv.ru

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В последние годы Запад стал продвигать свои ценности везде, где только можно. Даже с помощью спорта.

Запад стал использовать спорт в качестве инструмента против вех, кто не согласен с их ценностями. Об этом во время круглого стола экспертного института социальных исследований на тему «Деградация олимпийского движения: как Олимпиада стала разъединять?» в МИЦ «Известия» заявил глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев.

По его словам, выступление на Играх части российских и белорусских спортсменов под нейтральным статусом — это не иначе как проявление русофобии.

«Конечно, это безобразие, что российские и белорусские спортсмены находятся сегодня за бортом олимпийского движения. Это не иначе как русофобией, коллективной ответственностью и политизацией спорта не назовешь», — сказал он.

Дегтярев отметил, что считает спортсменов из России и Белоруссии украшением любых соревнований, поэтому сейчас делается много для того, чтобы восстановить их права.

«Наши атлеты — это украшение любых соревнований. Это показывают старты, где они принимают участие», — сказал он.

Министр спорта отметил, что причины такой ситуации в мире на самом деле глубинные и, конечно, заключаются в ценностном конфликте.

«Спорт становится орудием и инструментом запугивания, в том числе, тех, кто не согласен с ценностями, которые отражает коллективной запад», — считает Дегтярев.

Однако министр спорта уточнил, что разделяет здесь Международный олимпийский комитет (МОК) и Францию как организатора Олимпийских игр.

Он также высказался об эпатажной церемонии открытия Игр в Париже, где, очевидно, транслировались «совершенно неприемлемые ценности и смыслы».

«Я, как человек православный, во всем этом увидел надругательство над нашей верой. Такие же отклики мы слышим и на коллективном юге — в арабских странах. Даже римско-католическая церковь возбудилась, что удивительно, в последнее время», — добавил он.

Подобными действиями Европа ясно дала понять миру, в каком направлении она движется.

«Французы послали сигнал миру от старушки Европы от том, куда они идут, используя для этого Олимпийские игры», — отметил министр.

Что касается отставки главы МОК Томаса Баха, то Дегтярев выразил надежду на то, что комитет в скором времени возглавит кто-то из представителей коллективного юга.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олимпиада во Франции стала самой провальной за всю историю.

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