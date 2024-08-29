Игра на контрастах: как эффективно справляться с утренними отеками

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 21 0

Врач-косметолог Носарева: справиться с отеками по утрам поможет контрастный душ

Игра на контрастах: как эффективно справляться с утренними отеками

Фото: www.globallookpress.com / Wosunan Photostory

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Восьмичасового сна может быть недостаточно для сохранения красоты.

Избежать утренних отеков можно, отказавшись от жирной и соленой еды по вечерам, а также выбрав низкую и удобную подушку. Однако при появлении проблемы стоит прибегнуть к контрастному душу. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-косметолог Нана Носарева.

«Чем больше внимания вы уделяете питьевому режиму, меньше едите острых и соленых блюд и полноценно высыпаетесь, тем лучше выглядите утром без дополнительных косметических процедур», — пояснила специалист.

При появлении частых отеков стоит обратиться к контрастному душу, который стимулирует лимфатическую систему, объяснила Носарева. Речь о том, чтобы чередовать каждые 30 секунд то холодную, то горячую воду. Среди прочего, использование противоотечных гелей, патчей и кремов также может помочь.

По мнению врача, избавить от отеков сможет лимфодренажный самомассаж и гимнастика. Последнее — это 100 коротких лимфодренажных прыжков и диафрагмальное дыхание, объяснила специалист.

Врач предупредила, что вышеперечисленные способы борьбы с частыми отеками по утрам помогут, если у человека нет какой-либо соматической патологии. Например, проблем с сердцем или почками, в противном случае обязательно нужно проконсультироваться у врача.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как повышенная отечность может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.

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