В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка, играющего на футбольном поле

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 43 0

Подозреваемый задержан.

В Подмосковье мужчина выстрелил в ребенка, играющего на футбольном поле

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко

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В подмосковном городе Видное мужчина выстрелил из пневматического оружия из окна и попал в ребенка, играющего во дворе дома. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по региону.

«Мальчик находился возле дома на футбольном поле в поселке Дрожжино, где играл с мячом. В какой-то момент подозреваемый, находясь в своей квартире на 20-м этаже в состоянии алкогольного опьянения, произвел выстрел из пневматического оружия», — говорится в сообщении ведомства.

По данным ведомства, пуля попала в руку девятилетнего мальчика. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Сейчас мужчина задержан. Им оказался 35-летний уроженец Свердловской области. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве мужчина открыл стрельбу по детской площадке и попал в ребенка.

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