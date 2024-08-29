Мужчина умер после операции по удалению миндалин в частной клинке Петербурга

Молодой россиянин скончался в частной клинике в Петербурге, предположительно, после проведенной врачами операции по удалению небных миндалин. Об этом стало известно 5-tv.ru.

По предварительным данным, 20-летний мужчина скончался после проведенной хирургической операции. Это произошло в частной клинике на юге Петербурга.

Сообщение о происшествии поступило правоохранительным органам вечером 28 августа, в ответ на это в медицинское учреждение оперативно отправили наряд полиции. Тело отправили в морг для выяснения причин произошедшего.

Стоит добавить, что операция по удалению миндалин называется тонзиллэктомией. Она показана тем, кто страдает от декомпенсированного хронического тонзиллита. Плановая тонзиллэктомия проводится только по достижении ремиссии заболевания, что позволяет минимизировать риск бактериальных осложнений.

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