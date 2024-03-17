Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в Ленобласти

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте Эксклюзив 105 0

Ребенку стало плохо в ходе подготовки к операции.

Шестилетняя девочка умерла во время удаления зуба в Ленобласти

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Dieter Möbus

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Шестилетняя девочка скончалась в кабинете стоматолога в одной из клиник Кудрово, что в Ленинградской области. Как сообщает источник 5-tv.ru, близкий к ситуации, ребенку стало плохо во время подготовки к операции. По данным информатора, процедура была плановой, маленькой пациентке должны были удалить зуб, но она умерла еще до вмешательства. Врачи и правоохранители устанавливают причины происшествия и точные причины трагедии.

«Девочка была записана, пришла с родителями по расписанию. Врачи констатировали ее смерть», — рассказал собеседник 5-tv.ru.

По данным прессы, погибшей в раннем возрасте установили кардиостимулятор, намечалась операция по его замене. Для этого необходима, в том числе, справка от стоматолога о состоянии здоровья полости рта. Врач провел осмотр и принял решение удалить зуб. Когда у ребенка открылась рвота, и она начала задыхаться, вызвали бригаду скорой помощи. Попытки медиков реанимировать ее не увенчались успехом.

Об аналогичном происшествии сообщалось также 20 декабря — в Рязани после приема в частной стоматологической клинике скончался трехлетний ребенок. Региональное отделение Следственного комитета инициировало доследственную проверку, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Случай далеко не единичный.

Ранее 5-tv.ru выяснял, всегда ли смерть в стоматологическом кресле — результат ошибки врача, какие меры предпринимаются для контроля частных специалистов и как доказать, что зубной доктор не вылечил, а навредил. 

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