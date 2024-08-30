В лесах Перми обнаружили ядовитого паука-охотника

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 39 0

URA.RU: жительница Перми обнаружила в лесу ядовитого паука-крестовика

В лесах Перми обнаружили ядовитого паука-охотника

Фото: www.globallookpress.com / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE

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Его укус может вызвать у человека ряд тревожных симптомов.

Жительница Перми обнаружила в лесу большого ядовитого паука-крестовика семейства Araneidae. Об этом пишет агентство URA.RU.

«Ходила по лесу в поиске грибов и неожиданно наткнулась на большого и красивого паука-крестовика», — рассказала пермячка.

По ее словам, она понятия не имела, что перед ней — опасное насекомое.

«Когда стала читать про него, с удивлением узнала, что он оказывается ядовитый», — призналась женщина.

Согласно информации портала Wild Fauna, паука-крестовика чаще всего можно заметить в местах с высокой влажностью и температурой, а также там, где мало солнечного света. Отмечается, что он может выбрать своим домом не только леса и поля, но и жилище человека.

Стоит отметить, что, хоть крестовика и относят к опасным и ядовитым паукам, для человека его укус не смертелен. После него возможно головокружение, тошнота, рвота и нагноение в месте укуса. При этом, перечисленные симптомы обычно проходят сами по себе, без медикаментозного лечения.

Ранее 5-tv.ru писал, как москвичка принесла домой клубнику с ядовитым пауком.

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