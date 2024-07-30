Опасен для человека: москвичка принесла домой клубнику с ядовитым пауком

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 33 0

Москвичка нашла опасного паука черная вдова в купленной на рынке клубнике

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спустя недолгое время «питомец» дал потомство.

Жительница Москвы Василиса обнаружила самку черной вдовы в купленной на рынке клубнике. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам собеседницы, она совсем не испугалась необычной находки. Вместе с семьей они посадили паука в банку и стали наблюдать за ним. Василиса решила проверить, к какому виду относится новый житель их дома, и пришла к выводу, что это, вероятнее всего, черная вдова.

«Она была черненькой с характерной красной полосочкой. У меня ребенок любит насекомых, все, что связано с пауками», — рассказала москвичка.

Спустя некоторое время паучиха скончалась, но оставила семье Василисы потомство. Паучат попытались пристроить в зоопарк, однако там детенышей черной вдовы принимать отказались и посоветовали Василисе уничтожить их, поскольку те опасны.

Москвичка заявила, что у нее нет претензий к работнику рынка, который продал ей ягоду с опасным пауком. Убивать паучат черной вдовы она также не намерена. Василиса надеется пристроить их в зоомагазин.

Чем опасен паук черная вдова

Черная вдова распространена в Северной и Южной Америке. Этот вид пауков не агрессивен к человеку, однако он может наброситься и укусить, если почувствует угрозу. Укусы черной вдовы опасны — они вызывают болезненное состояние, известное как латродектизм. Через час после укуса нейротоксин распространяется по лимфатической системе жертвы. Возникает крайне болезненная судорога мышц живота. Возможна рвота, обильное потоотделение, жажда.

Однако при надлежащем лечении болезнь, как правило, заканчивается полным выздоровлением. Официальных данных о смертях от укуса черной вдовы не зарегистрировано.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столичном регионе обитает ядовитый паук Аргиопа Брюнниха.

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