Cerebral Cortex: ученые обнаружили область мозга, отвечающую за любовь

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Самыми сильными, по мнению науки, являются чувства родителей к детям.

Cerebral Cortex: ученые обнаружили область мозга, отвечающую за любовь

Фото: 5-tv.ru

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Ученые Университета Аалто в Финляндии обнаружили область мозга, которая отвечает за любовь. Результаты исследований публикует журнал Cerebral Cortex.

По информации издания, для исследования ученые использовали функциональную магнитно-резонансную томографию (ФМРТ), при помощи которой измеряли мозг 55 участников эксперимента. Им предложили представить в голове шесть различных сценариев, связанных с любовью к родителям, второй половинке, друзьям, незнакомцам, животным и природе.

Выяснилось, что любовь зарождается в базальных ганглиях, средней лобной борозде, предклинье (участок теменной доли) и височно-теменном узле по бокам затылка. Самые же яркие вспышки были замечены, когда родители думали о своей любви к детям.

При этом активность мозга зависела не от близости любовного объекта, а от его типа. Так, чувства к незнакомцам вызвали гораздо меньшие колебания, чем представление сценариев с близкими людьми. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему одни люди помнят ночные видения, а другие — нет. 

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