Сновидения издревле вызывали неподкупный интерес у людей. Наши предки верили, что ночные образы способны предсказать будущее, некоторые надеялись получить ответы на насущные для себя вопросы. Так или иначе, мистификация этого явления была довольно распространена.

Похожие тенденции мы видим и сейчас, однако в настоящее время на первом месте стоит практическая и научная сторона. Многие психологи убеждены, что сны — это ключ к подсознанию человека. Благодаря изучению этого феномена можно выявить конкретные заболевания психики, понять, что именно тревожит пациента.

Почему одни помнят ночные образы, а другие — нет, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог и нейрофизиолог Марина Королева.

Почему все люди видят сны, даже те, кто не помнят этого

Существует мнение, что одни люди видят сны, а другие — нет. Специальные исследования говорят о том, что практически все погружаются в сновидения, однако далеко не многие запоминают их.

«Когда человек видит сны, это так называемый быстрый сон. Его будили, и в этот момент он хорошо помнил, что было во сне. Ему даже трудно было вернуться из мира сна», — рассказала эксперт.

В таких случаях люди вспоминают события и сюжеты, в которые они погружались. Иногда возможно даже восстановить подробности и детали. Тот факт, что «картинки» не остались в памяти, с высокой вероятностью означает, что пробуждение произошло в фазе медленного сна.

Какие бывают фазы сна

Сон имеет две фазы: медленную и быструю. Первая необходима для отдыха и очистки мозга, для перехода информации из кратковременной памяти в долговременную.

«Когда происходит сновидение, это фаза быстрого сна. Если смотреть биоэлектрическую активность мозга, создается ощущение, что человек не спит, а активно бодрствует», — поделилась Королева.

На этом этапе возможны интенсивные действия руками и ногами. Глаза также могут шевелиться под закрытым веком, будто что-то рассматривают. В этот момент, как правило, и возникают образы, связанные с чувствами.

«Есть такое мнение, что сны — эмоциональная переработка тех событий, которые были за день или в прошлом. Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд очень много внимания уделял сновидениям, он считал, что это доступ к бессознательному», — отметила нейрофизиолог.

По мнению ученого, умение трактовать сны позволяет определить проблемы, с которыми должен работать психолог.

Часто видеть сны: это хорошо или плохо

Далеко не всем нравится запоминать «сюжеты», особенно если это касается травматических и негативных образов. Как правило, кошмары случаются, когда было перенесено сильное эмоциональное потрясение. Довольно часто они появляются, когда есть сожаление о бездействии в прошлом.

«В таких случаях приходят искаженные воспоминания об этом травматическом событии, где он что-то делает, что-то меняет, или наоборот сновидение настолько страшное, что он в крике просыпается», — заявила психолог.

Счастливые и радостные сновидения также можно трактовать с точки зрения психоанализа. Зачастую они характеризуются бессознательным желанием или стремлением к чему-то.

Почему одни помнят свои сны, а другие — нет

Забвение снов вовсе не говорит об их отсутствии. Исследования, проведенные учеными по электрической активности мозга, доказали, что даже те, кто не могут воспроизвести в памяти сновидения, все равно проходят фазу быстрого сна.

«Все дело в том, что если после фазы быстрого сна, человек погрузился в следующий цикл <…> и вслед за сновидением погрузился в медленный сон, то скорее всего, его мозг отдыхает, значительная часть отделов мозга отключается, он просто забывает то, что было», — рассказала специалист.

В тех случаях, когда пробуждение наступает сразу после фазы быстрого сна, ночные сюжеты не успевают забыться. В такие моменты удается зафиксировать в памяти яркие эмоциональные переживания и интересные детали.

От чего зависит количество и качество сновидений

Есть мнение, что чем больше возраст спящего, тем он реже видит «картинки», однако это не совсем так.

«Я знаю людей уже достаточно пожилых и даже старых, которые видят сны, причем достаточно длительные. И даже любят спать, потому что во сне, как они говорят, можно увидеть что-то приятное, интересное, радостное, возможно, что-то из прошлой жизни, из своей юности или детства», — подчеркнула эксперт.

Читайте также Только не ортопедическую: как выбрать идеальную подушку

Что касается позитивных и негативных сновидений, это зависит от общего уровня тревожности и невротичности личности. Также важно учитывать события, которые происходили на протяжении дня или определенного промежутка времени.

«Известно, что люди, которые испытали жуткие психологические травмы, у которых есть посттравматическое стрессовое расстройство, когда они видели что-то ужасное, например, в бою убивали кого-то или их чуть не убили. Часто у них бывают навязчивые сновидения, которые повторяются много раз, они страшные и неприятные, доставляют большой дискомфорт», — рассказала Королева.

Иногда сновидения связаны с чем-то незавершенным, недоделанным или сильно волнующим сейчас или в прошлом.

«Была ситуация, когда он готовился к экзамену и очень боялся, что что-то не выучил, ему потом очень часто снится на протяжении нескольких лет, как он вытаскивает билет, который не знает, или как он что-то не сдал, или как на экзамене он выходит и не может ответить на вопрос», — отметила нейрофизиолог.

Как проверить свой сон

Для поддержания общего здоровья, профилактики старения мозга и правильной интеллектуальной деятельности необходимо, чтобы ночные фазы чередовались. Выяснить качество своего сна можно у профильного врача.

Читайте также К чему снится измена и стоит ли бояться таких снов

«Есть специальные обследования на полисомнографе, когда вам ставят различные датчики: в том числе биоэлектрическую активность мозга, движение глаз, датчики мышечной активности и другие. И смотрят, как вы спите, определяют фазы сна. Могут сказать, достаточно ли у вас выражены те или иные фазы сна или недостаточно», — поделилась психолог.

Если качество сна низкое, то врач обязательно даст важные рекомендации. Часто при неглубоком сне «картинки» вовсе не возникают. Это большая проблема, на которую стоить обратить пристальное внимание, потому что при таких условиях мозг не отдыхает.

Можно ли видеть желаемые сны

Многих интересует вопрос, можно ли видеть желаемые сны? Эксперт утверждает, что используя определенные стимулы, можно настроить мозг на просмотр конкретных сновидений.

«Если когда вы засыпаете, вы тихонечко слышите стук колес или паровозный гудок, то, возможно, вам приснится что-то связанное с железной дорогой. То есть те стимулы, которые вы слушаете еще в фазе засыпания, могут настроить темы ваших сновидений», — отметила Королева.

Больше фаз быстрого сна протекают ближе к утру, поэтому если в это время начать активно думать о чем-то или вспоминать события из прошлого, то шанс увидеть желаемый сон возрастает. Мысли плавно перетекут в полусон и развернутся там. В таких случаях повлиять на тематику сновидений возможно, однако в точности воспроизвести образы, увиденные ранее едва ли реально.