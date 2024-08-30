Родственница знаменитой певицы заявила, что врачи несколько раз без причины отменяли запись на прием.

Сестра покойной певицы Жанны Фриске блогер Наталья Фриске возмутилась отношением медиков к своим пациентам из-за того, что они несколько раз отменяли прием ее мамы у специалиста. Об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

У мамы Фриске сейчас проблемы со здоровьем, но она уже долгое время не может попасть к врачу в московскую клинику.

Только после того, как блогер пожаловалась подписчикам и рассказала обо всей ситуации, ей перезвонили из медицинского учреждения и сообщили, что готовы принять ее маму без очереди в любой день.

Однако на деле все оказалось не так просто. Семья приехала в клинику, но попасть к врачу им снова не удалось. Они долгое время сидели в коридоре и ждали, когда их позовут.

Через какое-то время Фриске позвонили и сообщили, что запись вновь отменяется, так как врач уходит в отпуск. После этого у звезды соцсетей лопнуло терпение.

«У меня уже из ушей пар, из ноздрей дым. Я им говорю: „Вы обнаглели? Что за фигня такая?“ Пока скандал не подняла, не приняли. Ничего толком объяснить не смогли», — рассказала Фриске с блоге.

Сестра Жанны Фриске также отметила, что, вместо того, чтобы решать подобного рода проблемы, в поликлиниках уделяют больше времени тому, какой ароматизатор выбрать для помещения.

В итоге мама блогера все-таки смогла попасть на прием и получить необходимое лечение. Как позже им объяснили сотрудники клиники — в системе произошел сбой, и из-за этого были проблемы с записями.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Натали рассказала о возвращении на сцену после смерти мужа.