«Перерыва не было»: Натали рассказала о возвращении на сцену после смерти мужа

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 42 0

Певица Натали не бросала карьеру из-за смерти мужа

«Перерыва не было»: Натали рассказала о возвращении на сцену после смерти мужа

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица порадовала поклонников новой композицией.

Пропавшая с новостной ленты певица Натали отрицает, что брала творческую паузу. После смерти ее мужа продюсера Александра Рудина работа помогла знаменитости отвлечься и пережить тяжелый период. Редкий комментарий она дала KP.RU.

Минувшим летом Натали заявила об уходе из жизни своего супруга. С того времени певица перестала появляться в публичном поле. Однако недавно, по данным некоторых СМИ, Натали решила вернуться на сцену, понизив свой гонорар с двух миллионов рублей до одного.

«Во-первых, я таких цен даже и не знаю. Во-вторых, я никуда и не уходила вообще. Как была работа, так и есть <…> После трагичных событий у меня никакого перерыва не было, кроме концерта в день похорон. У меня перерыв, как бы сказать, с телевидением и с интервью. Это приостановила. А работа — как раз то, что мне, в общем-то, помогало всегда», — отметила певица.

Карьера артистки не приостановлена, однако шумного появления звезды на экранах ждать не стоит. В данный момент она выбрала для себя спокойную и комфортную жизнь. Недавно она даже порадовала поклонников новой песней «Хоопонопоно».

«На что хватает энергии, то и делаю. Получились клип и песня. А концерты потихонечку даю. Про цены, честно сказать, вообще не знаю. Этим всегда занимался директор, и продолжает заниматься. Меня сейчас это не очень волнует, я в другом режиме функционирую», — добавила исполнительница хита «О, Боже, какой мужчина».

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли Натали вернуть себе популярность после смерти мужа.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
91.44
-0.04 102.08
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:46
Опоздали: в 15 регионах страны не успели построить или отремонтировать школы
4:24
Хищники в городе: в Петербурге обнаружили медведей в фургоне
4:02
Дуров в суде: на предпринимателя оказывалось сильнейшее давление
3:40
Меньше учебы, больше общения: как правильно подготовить первоклассника к школе
3:30
Ореховый или Хлебный Спас: что празднуется 29 августа
3:20
«Какой Губин?» — продюсер уверен, что возвращение звезды 1990-х обречено на провал

Сейчас читают

Китай — Россия — Белоруссия: новый центр притяжения на геополитической карте мира?
Гранаты, автоматы АК-74: что спрятали в схроне готовившие в Ингушетии теракты боевики
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака