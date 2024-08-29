Семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 17 0

Подробностями поделился столичный мэр.

Семьям участников СВО помогут оформить субсидию на оплату ЖКУ в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Тема:
Спецоперация

Семьи участников специальной военной операции (СВО) в Москве имеют право оплачивать жилищно-коммунальные услуги с 50%-й скидкой и делать такой же взнос на капитальный ремонт. Об этом 29 августа сообщает портал мэра столицы Сергея Собянина.

Для того чтобы оформить льготу, нужно иметь удостоверение ветерана боевых действий. Если начисление платы за ЖКХ производится через центры Госуслуг «Мои документы», тогда сам боец или члены его семьи могут оформить льготную оплату там, подав электронное заявление с доверенностью в письменной форме на портале mos.ru. Если же расчет делает управляющая компания, нужно обратиться в подразделение Городского центра жилищных субсидий по адресу улица Донская, дом 7, стр. 1.

Также оформить субсидию на ЖКХ могут семьи участников СВО, которые тратят на оплату коммунальных счетов более 10% совокупного дохода. При этом доходы военнослужащего и задолженность по квартплате не учитываются.

Ранее, 2 августа, Собянин рассказал, что в столичном Едином центре поддержки оказали свыше 160 тыс. услуг участникам специальной военной операции и их родственникам. В центре военнослужащим и их семьям дают юридические консультации по вопросам военного и гражданского права. Кроме того, работающие там специалисты оказывают психологическую поддержку участникам СВО. Им помогают найти работу, подобрать программу обучения и открыть свое дело.

Тема:
Спецоперация
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