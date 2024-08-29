Отобрали паспорт: последние новости о задержании Дурова в Париже

28 августа предпринимателя отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро.

Суд обязал задержанного в Париже сооснователя Telegram Павла Дурова проживать по определенному адресу. Об этом сообщает местное издание Libération со ссылкой на прокуратуру Франции.

Электронный браслет Дурову носить не придется, поскольку суд не вынес ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Он также может передвигаться по территории страны, однако, предприниматель обязан дважды в неделю отмечаться в полицейском участке, а если он решит переехать, то будет должен согласовать этот вопрос с властями.

В настоящий момент в отношении Дурова действует судебный контроль. У него изъяли все документы, удостоверяющие личность.

Российский бизнесмен был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Официальных обвинений Дурову так и не выдвинули, однако, предположительно, его преследование предпринимателя связано с его категорическим отказом от сотрудничества с властями Франции, гражданином которой он является.

28 августа Дурова освободили из-под стражи под подписку о невыезде и залог в размере пяти миллионов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мессенджер Telegram соблюдает европейские законы.