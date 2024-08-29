«Это абсурд»: адвокат Дурова заявил, что Telegram соблюдает европейские законы
Адвокат Камински: мессенджер Telegram соблюдает европейские законы
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra; 5-tv.ru
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На данный момент предпринимателя оставили на свободе под судебным надзором.
Telegram соблюдает европейские законы о цифровых услугах, поэтому обвинять мессенджер или его основателя Павла Дурова в пособничестве преступникам — это абсурд. Об этом заявил 5-tv.ru адвокат миллиардера во Франции Давид-Оливье Камински.
«В вопросах модерации Telegram соответствует всем другим игрокам в сфере социальных сетей — то есть, это норма. Но мы должны задуматься о том, что обвинять Telegram в пособничестве преступникам — это абсурд. Это такое весьма специфическое юридическое видение общества», — отметил юрист.
Задержание Дурова
Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Парижа. Ордер на его арест был выдан незадолго до приземления частного джета предпринимателя.
Позднее прокуратура Парижа выдвинула официальное обвинение предпринимателю. Оно состоит из шести пунктов и включает, в числе прочего, соучастие в преступлениях, таких как предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы, распространение детской порнографии, незаконный оборот наркотиков, организованное мошенничество.
Дуров был взят под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию Франции. Кроме того, предприниматель обязан внести залог в размере пяти миллионов евро и являться в полицию два раза в неделю.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Песков прокомментировал обвинения Дурова в насилии над ребенком.
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