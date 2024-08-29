В Перми наладили производство первого отечественного препарата от иммунодефицита

Первый российский препарат от иммунодефицита полностью из отечественного сырья и компонентов начали выпускать в Перми.

«В отличие от аналогов прошлого поколения более высокая концентрация позволяет достигать терапевтических результатов за меньшее время и при меньших объемах введенного препарата. Это важно для повышения качества жизни некоторых категорий пациентов, например, людей с выраженными иммунодефицитными состояниями», — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский URA.RU.

Данный препарат является рецептурным лекарством. Его применение возможно только в условиях стационара под присмотром медперсонала. Он необходим людям с нарушениями в работе иммунитета, страдающим иммунодефицитами с рецидивирующих инфекциями, синдромом Гийена-Барре и болезнью Кавасаки. «БиоГам» дает возможность организму самому справляться с вирусами.

Эффективное лечение также доказано при хронической воспалительной демиелинизирующей полинейропатии, синдроме Вискотта-Олдрича и других состояниях организма.

Также данная компания выводила на рынок препарат для борьбы с COVID-19 под торговым наименованием «КОВИД-глобулин».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о яде в клиниках Питера.