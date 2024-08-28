Доктора клиники в Петербурге давали пациентам яд вместо безобидного лекарства

Резонансное дело рассматривает суд Петербурга. Фигурантами стали врачи одной из клиник, которые вместо безопасного препарата давали пациентам яд. Теперь доктора говорят, что они не знали о подмене. В результате халатности погибли восемь человек, более 40 пострадали. В деле разбирался корреспондент «Известий» Павел Панов.

Родственники погибших пациентов диагностического центра к зданию суда пришли задолго до начала заседания. Пострадавшие от халатности врачей все время следствия собирали документы, подтверждающие причинение вреда здоровью.

«Пришла в глаза посмотреть в глаза этим людям, которые виновны в том, что пострадало столько людей. Погибли люди, погиб наш самый близкий человек. Четверо детей остались без папы», — говорит потерпевшая Александра Царева.

Спустя два с половиной года резонансное уголовное дело о массовом отравлении петербуржцев сульфатом бария дошло до суда. Было допрошено более 150 свидетелей, проведено свыше 60 различных экспертиз, включая судебно-медицинские и химические.

На скамье подсудимых — уже бывшая заведующая отделением лучевой диагностики Елена Медведева и экс-заместитель главврача центра по медицинской части Александра Феофанова. Они обвиняются в халатности и гибели восьми пациентов.

В конце января 2022 года за три дня скончались сразу трое пациентов. Все они прошли через процедуру рентгенографии. Должны были выпить безопасное контрастное вещество — на деле пациенты принимали из рук врачей сильнодействующий яд — промышленный бария сульфат.

«Обратил внимание, что какой-то странный запах в квартире присутствует химический. После обнаружил что ее рвало какой-то белой субстанцией. Зашел к ней в комнату, она спала. Аккуратно подошел и обнаружил, что мать уже не дышит. Уже мертва», — вспоминает Дмитрий Еремин, сын погибшей Татьяны Ереминой.

Сердце Татьяны Ереминой не выдержало, хотя она никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Экспертиза указала: причина смерти — яд. Фатальной процедура оказалась и для матери Виктории Андреевой — Татьяны. Растворимые соли бария запускали необратимый процесс, когда отказывали внутренние органы.

«Нам семьи разрушили. Что они убили наших родителей. У кого-то они убили мужей и отцов, так на секундочку…» — говорит Виктория Андреева, дочь погибшей Татьяны Андреевой.

Всего — восемь погибших за несколько дней применения препарата. И почти полсотни пострадавших.

«Сначала у меня парализовало руки, потом — ноги, потом — все тело. Это все быстро происходило», — вспоминает в суде потерпевшая Юлия Комина.

Спасли тех, кому становилось плохо сразу в кабинете, и если яд не успевал распространиться по организму.

«Онемение начинается с лица, легкого покалывания, потом — конечности. Ну, и далее возможен паралич дыхательной мускулатуры, что, собственно, и становится причиной летального исхода», — отмечает Алексей Лодягин, руководитель отдела клинической токсикологии ГБУ «Санкт-Петербургский НИИ имени мени И. И. Джанелидзе».

Выяснилось — химреактив вместо медицинского препарата диагностический центр закупал в течение года. Бария сульфат для обследований в нашей стране производит лишь одно предприятие. Находится в подмосковном Фрязине. Сотрудники диагностического центра закупались в другом месте, уверены следователи, и знали, чем это может закончиться.

«Я там работала полгода, врачом обычным», — говорит Елена Медведева, обвиняемая.

«Каким образом поменялась ваша жизнь за эти полгода?» — спрашивает корреспондент.

«Ужасным образом поменялась. Я ничего не совершала», — отвечает Медведева.

И до сих пор Елена Медведева виновной себя не считает, хотя и ставила визу на документах о закупках. Если халатность врачей будет доказана, то каждой может грозить до семи лет лишения свободы.