«Не можем»: Евросоюз не признал легитимность Мадуро

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 15 0

Евросоюз не признал легитимность Мадуро

«Не можем»: Евросоюз не признал легитимность Мадуро

Фото: www.globallookpress.com / Boris Vergara

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Президентские выборы в Венесуэле прошли в конце июля.

Во время неформальной встречи 27 глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, было принято решение: не признавать демократически избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Об этом заявил верховный председатель союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 29 августа.

«Мы решили, что мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента, мы договорились, что у него нет демократической легитимности», — цитирует слова Борреля телеканал Euronews.

Председатель ЕС по итогам встречи также отметил, что политик при этом, конечно, продолжит оставаться главой государства.

Президентские выборы в Венесуэле прошли в конце июля. Мадуро победил на них набрав 51% голос избирателей. На следующий день в городе разгорелись протесты. Это не первые выборы политика после которых начинались беспорядки. В 2019 году было предпринято три попытки переворота, но Мадуро смог взять контроль над ситуацией.

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