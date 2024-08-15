Генпрокуроры России и Венесуэлы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 17 0

Встреча состоялась в формате видеоконференции.

Генпрокуроры России и Венесуэлы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Фото: Оф. сайт Генеральной прокуратуры РФ

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов и его коллега из Венесуэлы Тарек Вильям Сааб Халаби обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Данная встреча состоялась в формате видеоконференции. Игорь Краснов, приветствуя Тарека Вильяма Сааба, выразил поздравление ему и народу Венесуэлы по случаю победы Николаса Мадуро на президентских выборах.

«В ходе визита возглавляемой мной делегации в апреле этого года в Венесуэлу мы имели возможность лично убедиться насколько качественно проходила подготовка избирательной кампании. Без сомнения, важную роль в успешном ее проведении сыграла слаженная работа прокуроров под Вашим руководством», — отметил Краснов.

Руководитель российского надзорного ведомства подчеркнул, что исполнение ранее достигнутых соглашений находится под его личным наблюдением.

Генпрокурор Венесуэлы, в свою очередь, выразил благодарность за усилия, прилагаемые Россией для развития двусторонних отношений. Он подчеркнул, что обмен мнениями между ведомствами двух стран способствует консолидации и укреплению их взаимодействия.

Тарек Вильям Сааб также отметил важность проведения совместных семинаров и экспертных консультаций, а также научного обмена в сфере криминологии и борьбы с преступностью. Он заверил, что венесуэльские прокуроры готовы продолжать сотрудничество с российскими коллегами, в том числе по запросам об экстрадиции лиц, находящихся в международном розыске.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что WSJ узнала о предложении США получить амнистию Мадуро за отказ от должности.

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