Один человек погиб в селе Горловка Донецкой народной республики (ДНР), еще двое получили ранения. Это — результат обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанного с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как отметили в СЦКК, погибла 78-летняя женщина в Никитовском районе на улице Байконурской. Помимо нее пострадали мужчина и женщина. А на улице Ртутной также был ранен местный житель. Кроме того, произошло возгорание хозяйственных построек, обесточился поселок Стальсбыт, загорелся частный жилой дом. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, заявили в СЦКК.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Известно, что подобные террористические акты невозможны без вмешательства западных специалистов, которые направляют эти удары при помощи своих спутников, а также обучают украинцев обращаться с высокотехнологичной техникой.

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