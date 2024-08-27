Особое внимание: как прошел визит Гросси на Курскую АЭС

Глава МАГАТЭ смог лично увидеть следы ударов, нанесенных ВСУ по территории станции.

Начнем выпуск с важных заявлений главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он закончил осматривать Курскую атомную электростанцию и лично увидел следы от атак дронов. А прямо во время его визита на АЭС, прозвучала сирена ракетной опасности.

Глава МАГАТЭ заявил, что атомная станция ни при каких обстоятельствах не должна стать объектом военных действий. С подробностями из Курчатова — корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

К этому визиту было приковано особое внимание — генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси лично прибыл в Курчатов. Цель — осмотр Курской АЭС.

Отвечая на вопросы журналистов, Рафаэль Гросси подчеркнул, что здание реактора находится без серьезной защиты и фактически в простом здании. Его это серьезно обеспокоило, это стало одной из причин, почему он приехал сюда поближе ознакомиться с состоянием, с обстановкой на станции и узнать, насколько серьезно она может быть повреждена в случае артиллерийских ударов.

Чтобы ответить на этот и другие вопросы, делегация МАГАТЭ посетила площадки первой и второй очередей атомной станции. Это было необходимо, чтобы оценить риски ядерной безопасности, создаваемые участившимися атаками на АЭС. Последняя диверсия была на прошлой неделе. Украинский дрон-камикадзе сбили средствами радиоэлектронной борьбы прямо рядом со станцией.

Рафаэль Гросси лично увидел следы ударов, нанесенных ВСУ по территории станции, а также осмотрел некоторые энергоблоки, к примеру, третий, и убедился в его работе установленной мощности. А также осмотрел четвертый энергоблок, который сейчас находится в плановом ремонте.

Гросси уже заявлял, что военная активность в непосредственной близости от АЭС вызывает беспокойство, но так и не решил четко назвать тех, кто именно наносит удары.

«На данной АЭС используются реакторы типа РБМК, что означает, что у них нет той защитной оболочки, которая типична для более современных АЭС. Это значит, что активная зона реактора закрыта только обычной крышей. Поэтому она особо уязвима для, например, артиллерийских ударов или атаки дронов», — сказал глава МАГАТЭ.

Гросси резюмировал: сравнивать ситуацию в Курской области с Чернобылем — преждевременно. МАГАТЭ присутствует на всех АЭС Украины и не видит утечек материалов для изготовления «грязной бомбы».

«Я очень серьезно отношусь к тому, что такая АЭС находится так близко от линии фронта. Поэтому я лично сюда приехал, чтобы привлечь к этому внимание международной общественности, как я это делаю и в других частях света. По АЭС не должно быть никаких ударов», — добавил Гросси.

Известно, что на следующей неделе Гросси встретится с Зеленским в Киеве, чтобы обсудить ситуацию уже на Запорожской АЭС.

Как отметил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, представители МАГАТЭ оперативно отреагировали на предложение посетить Курскую АЭС и детально разобрались в ситуации. По словам главы госкорпорации «Росатом», он договорился с Гросси о немедленной реакции агентства на любые проявления агрессии в отношении Курской и Запорожской АЭС.

«Были предъявлены результаты конкретных атак и никакой двусмысленности — кто нанес эти удары, откуда это прилетело — быть не может в данном случае. Да, МАГАТЭ иногда говорит, действительно, не то, что бы мы хотели услышать, живет по своим правилам, по своим нормам, но будем терпеливо работать и продолжать гнуть свою линию», — подчеркнул Лихачев.