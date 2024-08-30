В России начнут блокировать продажу просроченных молочных продуктов

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Правила вступят в силу 1 сентября и коснутся не только крупных сетей, но и мелких торговых точек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Уже с 1 сентября по всей России начнут блокировать продажу просроченных или поддельных молочных продуктов и воды. Их просто нельзя будет пробить на кассе. Раньше такие меры ввели крупные сети, теперь они распространятся и на мелкие торговые точки.

Тем не менее, как выяснили «Известия», в Госдуме уже предложили доработать систему. А именно, обязать магазины уничтожать просрочку и фальсификат, чтобы исключить перепродажу и вероятность того, что некачественная продукция окажется на каком-нибудь нелегальном рынке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, цены на какие товары взлетят в следующем сезоне. Подорожание коснется некоторых продуктов питания и алкогольных напитков. Например, вырастет стоимость кофе, какао и имбиря, а также чая, специй и некоторых фруктов. На рост цен влияют сразу несколько факторов, в том числе — неурожай.

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