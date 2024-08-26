Несладкая осень: цены на какие продукты взлетят в следующем сезоне

Какие товары в «зоне риска»?

Цены на продукты питания и алкогольные напитки взлетят в России грядущей осенью. Об этом предупредила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

В связи с неурожаем «технических» яблок и ягод могут подорожать плодово-ягодные напитки. Речь идет о сидре, соках и другой продукции, в основе которой лежит яблочное сырье. Сезонного снижения цен на фрукты, кроме бахчевых, в сентябре не будет, отметила Лебединская.

«Сентябрьские поставки фрукта уже идут по 18,5-20 рублей за кило, что, по оценкам экономиста, на 45-60% выше прошлогодних цен», — говорится в публикации.

Кроме того, подорожают осенью также кофе, какао и имбирь. Многие производители кондитерских изделий уже заявили об изменения в прайс-листе.

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Однако отмечается, что цены могут снизиться на зерновые и масленичные культуры в сезон сбора. Также неизвестно пока, как изменятся цены на чай, специи, фрукты и многие другие продукты. Их импорт зависит от мировых цен и ситуации с логистикой.

Лебединская прокомментировала ситуацию с ценами и на рыбу. По ее словам, рано говорить что-то о подорожании, поскольку в регионах разный объем вылова. При этом ситуация в целом стабилизировалась, поэтому пиковые скачки маловероятны.

Также эксперт напомнила о заявлении Росспиртпрома про подорожание спирта с 1 сентября почти на 9%. Это может сказаться на стоимости водки бюджетных сортов. Прежде еще сообщалось о возможном подорожании пива на 10% из-за роста издержек и проблем с логистикой. Причем, отметила Лебединская, импортное пенное может увеличиться в цене еще сильнее, если на него повысят пошлины.

Ранее 5-tv.ru писал, что стоимость красной икры повышается в России. Причиной эксперты называют бедный улов в 2024 году. Сегодня рынок «приучают» к цене от восьми-десяти тысяч рублей за килограмм икры. К концу года продукт может подорожать еще сильнее.