Бинты, одеяло и блокнот: в России изменится состав автомобильной аптечки

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В России с 1 сентября 2024 года изменится состав автомобильной аптечки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Tack; 5-tv.ru

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Ассортимент обязательных предметов будет расширен.

С 1 сентября изменятся требования к составу автомобильных аптечек. Теперь там обязательно должны быть не одно устройства для проведения искусственного дыхания, а два. Вместо обычных бинтов — эластичные, а также изотермическое одеяло. Оно необходимо для защиты пострадавшего от жары или от холода.

Из неожиданных новшеств — канцелярские принадлежности: блокнот, карандаш и маркер, чтобы в экстренном случае была возможность записать, в какое время на рану наложили жгут.

Расширение ассортимента, естественно, отразится на стоимости, аптечки станут дороже. Но при этом не обязательно сразу бежать в магазин и покупать их. Можно еще несколько лет ездить со старыми наборами. Да и к тому же за отсутствие аптечки в автомобиле сейчас не штрафуют.

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