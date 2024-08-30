Бинты, одеяло и блокнот: в России изменится состав автомобильной аптечки

Ассортимент обязательных предметов будет расширен.

С 1 сентября изменятся требования к составу автомобильных аптечек. Теперь там обязательно должны быть не одно устройства для проведения искусственного дыхания, а два. Вместо обычных бинтов — эластичные, а также изотермическое одеяло. Оно необходимо для защиты пострадавшего от жары или от холода.

Из неожиданных новшеств — канцелярские принадлежности: блокнот, карандаш и маркер, чтобы в экстренном случае была возможность записать, в какое время на рану наложили жгут.

Расширение ассортимента, естественно, отразится на стоимости, аптечки станут дороже. Но при этом не обязательно сразу бежать в магазин и покупать их. Можно еще несколько лет ездить со старыми наборами. Да и к тому же за отсутствие аптечки в автомобиле сейчас не штрафуют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новым законе о дорожных камерах. В каких случаях нарушения не будут учитываться?