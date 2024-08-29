Новый закон о дорожных камерах: в каких случаях нарушения не будут учитываться

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 28 0

Автоюрист Славнов: правила установки дорожных камер изменятся с 1 сентября

Новый закон о дорожных камерах: в каких случаях нарушения не будут учитываться

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Изменения вступят в силу уже 1 сентября 2024 года.

С 1 сентября 2024 года в России вступит в силу новый закон, касающийся правил установки дорожных камер. Подробнее об этом рассказал автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с изданием Lenta.ru.

Как объяснил эксперт, закон вводится, чтобы избежать установки комплектов фотовидеофиксации там, где от них нет никакой пользы. Ранее размещение камер регулировалось ведомственными актами, однако теперь нормы будут зафиксированы в федеральном законе.

Одним из основных правил станет обязательная сертификация камер. Если нарушение ПДД зафиксирует несертифицированное устройство, водитель наказан не будет.

«Камеры нужно располагать на опасных поворотах, на опасных перекрестках, чтобы, во-первых, видеть, как произошло ДТП, а самое главное, чтобы избежать столкновений, потому что водитель, когда видит знак камеры, он ведет уже более аккуратно машину», — отметил специалист.

Новый закон призван уберечь автомобилистов от лишних незаслуженных штрафов. По словам юриста, задача властей — обеспечить безопасность движения, а не обложить граждан большим количеством штрафов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили выплачивать по миллиону рублей сельским учителям.

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